الرياضة

سلبية المسحة الطبية لـ لاعبي الزمالك وإصابة أحد المرافقين

0 نشر
0 تبليغ

أثبتت المسحة التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء الأمس للكشف عن فيروس عن سلبية حالات جميع لاعبي الفريق باستثناء التونسي فرجاني ساسي الذي يخضع للعزل في فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء الرجاء المغربي غدا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساءً.

وفي نفس الوقت أثبتت نتيجة المسحة لباقي أفراد البعثة عن إصابة أحد الصحفيين المرافقين للفريق بفيروس كورونا وتم عزله في فندق الإقامة مع خضوع المخالطين له لمسحة جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلبية المسحة الطبية لـ لاعبي الزمالك وإصابة أحد المرافقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا