سلبية المسحة الطبية لـ لاعبي الزمالك وإصابة أحد المرافقين

أثبتت المسحة التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء الأمس للكشف عن فيروس كورونا عن سلبية حالات جميع لاعبي الفريق باستثناء التونسي فرجاني ساسي الذي يخضع للعزل في فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء الرجاء المغربي غدا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساءً.

وفي نفس الوقت أثبتت نتيجة المسحة لباقي أفراد البعثة عن إصابة أحد الصحفيين المرافقين للفريق بفيروس كورونا وتم عزله في فندق الإقامة مع خضوع المخالطين له لمسحة جديدة.