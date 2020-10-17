حسام البدري: الأهلي والزمالك سبب عدم إقامة مباريات ودية لمنتخب مصر

عقد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، اليوم السبت ، اجتماعًا مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، وربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب .

وقال البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إن الهدف الأساسي من الاجتماع التنسيق للمرحلة المقبلة و أهميتها، و التأكد من جاهزية الفريق في الفترة القادمة في ظل الصعوبات التي عايشها .

و أضاف البدري في تصريحاته أن الفريق لم يستطع لعب المباريات الودية للعديد من الأسباب منها ، غياب المحترفين ، وتعرض العديد من اللاعبين للاصابات ، وارتباط الأهلي و الزمالك و بيراميدز بالبطولة الأفريقية ، قائلًا : وجود مباراتين وديتين في هذا الوقت كان ضغطا كبيرا على اللاعبين و قرارا غير واعٍ.

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني أنه اجتمع مع حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات لوضع خطة تصور للفترة المقبلة ، مضيفًا أنه سيكون هناك معسكر مفتوح يستوعب لاعبي الفرق التي أنهت الدوري وأنه ينتظر تعاونا من الأندية.