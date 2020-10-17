إبراهيموفيتش يقود ميلان لحسم ديربي ميلانو بثنائية في شباك إنتر.. فيديو

فاز فريق ميلان على حساب نظيره إنتر بهدفين مقابل هدف، في ديربي ميلانو في قمة الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش حصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل الصربي كولاروف داخل منطقة الجزاء، ليتولى إبراهيموفيتش تسديدها في الدقيقة 12، لكن سمير هاندانوفيتش تصدى لها، قبل أن أن ترتد له ويسكنها الشباك، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وفي الدقيقة السادسة عشر، عاد زلاتان ليضيف الهدف الثاني لـ ميلان بتسديدة رائعة من متابعة للعرضية التي أرسلها لياو.

البلجيكي لوكاكو استطاع تسجيل الهدف الأول لـ إنتر في الدقيقة 28، من متابعة لتمريرة أشرف حكيمي في غياب للرقابة الدفاعية من لاعبي ميلان، لتصبح النتيجة 2-1. وفي الدقيقة الأخيرة كان لوكاكو قريبًا من التسجيل لـ إنتر، لكن رأسيته جاورت مرمى دوناروما، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان 2-1. وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات إنتر لتعديل النتيجة، فلم يهدأ لوكاكو أو رفاقه في شن الهجمات على مرمى ميلان، لكن دون أن تهتز شباك دوناروما لتنتهي المباراة بفوز ميلان بثنائية. وبتلك النتيجة، حافظ ميلان على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يحتل إنتر المركز السادس برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل ميلان لملاقاة إنتر كالآتي:



في حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما



خط الدفاع: كالبريا - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز



خط الوسط: فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - ساليمكيريس - هاكان تشالهانجلو - رافائيل لياو



خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش



ومن جهته، أعلن أنطونيو كونتي عن تشكيل فريقه إنتر لمباراة اليوم والذي جاء كالآتي:



في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيش



خط الدفاع: دامبروزيو - دي فري - كولاروف - أشرف حكيمي



خط الوسط: بروزوفيتش - أرتورو فيدال - نيكو باريلا - إيفان بريسيتش



خط الهجوم: لوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.

