في حضور التوءم.. الإنتاج الحربي يهزم الاتحاد السكندري 2-1 بالوقت القاتل

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بفوز الأول بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

أحرز موسى دياورا لاعب الإنتاج الحربي هدف تقدم فريقه في الدقيقة "18" من عمر المباراة من خلال تمريرة طويلة من غنام محمد لتصل إلي موسى دياورا على حدود منطقة الجزاء سددها صاروخية بالقدم اليسرى في الزاوية اليمنى لمرمى عماد السيد حارس الاتحاد السكندري .

وفي الدقيقة "61"، تمكن أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري من إحراز هدف التعادل في شباك الإنتاج الحربي من خلال ركلة جزاء .