ميسي يقود هجوم برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

يلتقي فريق برشلونة مع مضيفه خيتافي، في التاسعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

:: تشكيلة برشلونة ::

نيتو

ديست - لينجليت - بيكيه - روبرتو

دي يونج - بوسكيتس

ديمبيلي - بيدري - جريزمان

ميسي

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني كل من، إجناسيو بينيا، أرناو تيناس، كارليس ألينيا، سيرجينو ديست، ريكي بويج، فرانسيسكو ترينكاو، مارتن بريثويت، عثمان ديمبيلي، ميراليم بيانيتش، راموس مينجو، كونراد، بيدري.

جدير بالذكر أن البلوجرانا يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد سبع نقاط من ثلاث مواجهات فقط.