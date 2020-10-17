آرسنال ضد مان سيتي.. صاروخية ستيرلينج تمنح كتيبة جوارديولا التقدم بالشوط الأول

حسم مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته ضد أرسنال بالتقدم بهدف دون رد، من المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء الهدف الوحيد بهدف حمل توقيع رحيم سترلينج في الدقيقة 23 من المباراة.
ويحتل مانشستر سيتي، المركز الرابع عشر، برصيد 4 نقاط، جمعهما من انتصار وتعادل وخسارة، ويتبقي له مباراة مؤجلة أمام أستون فيلا، بينما يحتل أرسنال، المركز الرابع، برصيد 4 نقاط.
وكان مانشستر سيتي، قد تعثر في مباراته الأخيرة، بالتعادل الإيجابي، أمام ليدز يونايتد، بهدف لمثله، بينما حقق أرسنال، الفوز على شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف.
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