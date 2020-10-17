تدريبات خاصة لثلاثي بيراميدز في المران الثاني بالمغرب

واصل ثلاثة لاعبين من فريق نادي بيراميدز أداء تدريبات خاصة على هامش المران الثاني للفريق في مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني.
ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في كازبلانكا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واستمر عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا والتونسي عمر العيوني في أداء التدريبات الخاصة للتخلص من الإجهاد وآثار الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا ومستمرون في عمليات التأهيل للجاهزية الكاملة.
وأوضح الجهاز الطبي أنه لا خوف على غياب اللاعبين أمام حوريا ويتم تجهيزهم وفق برنامج علاجي وتأهيلي شامل استعدادا لمباراة الثلاثاء الهامة.
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