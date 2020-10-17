الوداد يعلن التشكيلة الرسمية لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

رضا التكناوتي، عبد اللطيف نصير، يحيى عطية الله، ابراهيم نجم الدين، يحيى جبران، ابراهيم النقاش، وليد الكرتي، أيمن الحسوني، بديع اوك، اسماعيل الحداد، غباغبو.

وشهدت المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.

وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.

وتتحرك حافلة الفريق الأحمر بعد قليل من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.