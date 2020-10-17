الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحقق فوزا صعبا على آرسنال بهدف سترلينج

فاز مانشستر سيتي الإنجليزي على أرسنال بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
سجل رحيم ستيرلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي الى النقطة 7 في المركز العاشر بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 9 في المركز الخامس.
وكان مانشستر سيتي، قد تعثر في مباراته الأخيرة، بالتعادل الإيجابي، أمام ليدز يونايتد، بهدف لمثله، بينما حقق أرسنال، الفوز على شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف.
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