يخضع جميع أفراد بعثة فريق نادي بيراميدز لمسحة طبية أخيرة للكشف المبكر عن فيروس كورونا ظهر غد الأحد، بمقر فندق الإقامة في الدار البيضاء.
ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي حوريا كوناكري الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في كازبلانكا في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويجري أفراد البعثة في الثانية عشرة ظهر الأحد بفندق الإقامة طبقا للبروتوكول الطبي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، والذي يلزم كل الفرق بإجراء مسحة قبل ٤٨ ساعة من المباراة الرسمية.
يذكر أن بعثة بيراميدز أجرت مسحة احترازية للنجم الدولي الإيفواري إيريك تراوري بعد انضمامه للمعسكر وثبت سلبيتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسحة طبية أخيرة لبعثة بيراميدز ظهر غدٍ قبل لقاء حوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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