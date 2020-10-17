محمد فضل: أتمنى تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا

اعرب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن تمنياته بالتوفيق للنادي الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية .

وقال محمد فضل إنه يتمنى أن يتخطى الأهلي مباراة الوداد في النصف نهائي و يتخطي أيضًا الزمالك الرجاء المغربي ليصلا لنهائي البطولة ، مضيفًا أنه يتمنى أن تكون النهاية مصرية خالصة.

وتابع عضو اللجنة الخماسية أن كلا من الأهلي و الزمالك لديهما ما يؤهلهما بشكل كبير للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، من عناصر كبيرة و ناجحة في الفريق و خاصة بعد عودة الاصابات ، و لديهما أيضًا مدربون ذوو خبرة و هدفهم الحالي حسم الأميرة الأفريقية.

ويلتقي الأهلي بعد قليل بنظيره الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، فيما يلتقي الزمالك غدا بالرجاء ، في ذات الدور من البطولة.