مدرب المنتخب المغربي السابق: مواجهة الأهلي صعبة على الوداد

قال بادو الزاكي نجم فريق الوداد ومدرب المنتخب المغربي السابق إن المباراة صعبة على الفريقين بحكم الظروف التي تقام فيها وغياب الجماهير ، و الظروف التي يمر بها العالم من وباء كورونا المستجد.

وأضاف " الزاكي " خلال مداخلة هاتفية على قناة " الأهلي " أن فريق الوداد أنهى الموسم الحالي بصعوبه بحكم اللاعبين المصابين في الملاعب بالإضافة للذين تمت إصابتهم بكوفيد 19 ، فستكون مباراة صعبة عليه بمواجهة الأهلي لكثرة الغيابات لديه.

وتابع مدرب المنتخب المغربي السابق أن الوداد سيواجه فريقا عريقا مثل الأهلي لديه خبرات كبيرة و لديه ثقافة الألقاب بالاضافة للاعبين مميزين الذين سيعطوه النتيجة التي تؤهله للفوز و الوصول للنهائي ، مؤكدًا أن فريق الوداد سيبذل أقصى ما لديه لتحقيق البطولة برغم وضعه الحالي.