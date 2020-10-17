مدرب المنتخب المغربي السابق: مواجهة الأهلي صعبة على الوداد

قال بادو الزاكي نجم فريق الوداد ومدرب المنتخب المغربي السابق إن المباراة صعبة على الفريقين بحكم الظروف التي تقام فيها وغياب الجماهير ، و الظروف التي يمر بها العالم من وباء كورونا المستجد.
وأضاف " الزاكي " خلال مداخلة هاتفية على قناة " الأهلي " أن فريق الوداد أنهى الموسم الحالي بصعوبه بحكم اللاعبين المصابين في الملاعب بالإضافة للذين تمت إصابتهم بكوفيد 19 ، فستكون مباراة صعبة عليه بمواجهة الأهلي لكثرة الغيابات لديه.
وتابع مدرب المنتخب المغربي السابق أن الوداد سيواجه فريقا عريقا مثل الأهلي لديه خبرات كبيرة و لديه ثقافة الألقاب بالاضافة للاعبين مميزين الذين سيعطوه النتيجة التي تؤهله للفوز و الوصول للنهائي ، مؤكدًا أن فريق الوداد سيبذل أقصى ما لديه لتحقيق البطولة برغم وضعه الحالي.
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