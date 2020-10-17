بصورة أسد .. إبراهيموفيتش يحتفل بفوزه على الإنتر على طريقته الخاصة.. شاهد

زلاتان إبراهيموفيتش حصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل الصربي كولاروف داخل منطقة الجزاء، ليتولى إبراهيموفيتش تسديدها في الدقيقة 12، لكن سمير هاندانوفيتش تصدى لها، قبل أن أن ترتد له ويسكنها الشباك، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.
وفي الدقيقة السادسة عشر، عاد زلاتان ليضيف الهدف الثاني لـ ميلان بتسديدة رائعة من متابعة للعرضية التي أرسلها لياو.
وبهذه النتيجة، حافظ ميلان على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، فيما يحتل إنتر المركز السادس برصيد 7 نقاط.
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