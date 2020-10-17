بقيادة حسام حسن.. الاتحاد السكندري يقدم الجهاز الفني الجديد في مؤتمر صحفي الثلاثاء

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء القادم لتقديم

المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري والجهاز المعاون له .

حسام حسن مديرا فنيا . إبراهيم حسن مديرا للكرة . طارق سليمان مدربا عام . حسن مصطفي مدربا . عماد المندوه مدربا للحراس. د. محمد عنان طبيب الفريق . وليد بدر مديرا اداريا. سمير محجوب وأحمد متولي إداريان. محمد عبد الفتاح اخصائي تأهيل. اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين". وقرر مسئولو الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي .

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