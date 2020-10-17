وقال أخرون "سجل محمد صلاح الآن 100 هدف في جميع المسابقات لليفربول ، ليصبح ثالث أسرع قائد مئوي في تاريخ النادي (159 مباراة) " و" عندما تجد صلاح أمامك أعلم ان يومك بخير وانتظر حتى ترى هذا الجمال #محمد_صلاح ".
واضاف اخرون" كاتب التاريخ في الملاعب الإنجليزية!فخر العرب #محمد_صلاح يصل لهدفه رقم 100 مع ليفربول" و" #محمد_صلاح .. ثالث أسرع لاعب يسجل هدفه الـ100 الله يا فخر العرب ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وصوله إلى الهدف 100 مع ليفربول.. محمد صلاح كاتب التاريخ يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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