موسيماني يصافح جهاز الوداد قبل انطلاق المباراة

حرص موسيماني مدرب الاهلي، علي مصافحة جهاز الوداد المغربي قبل بداية المباراة علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالاتي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - ايمن أشرف - ياسر ابراهيم - على معلول خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه - جونيرو اجاي الهجوم: مجدي اقفشه - حسين الشحات - مروان محسن

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