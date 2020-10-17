الوداد المغربي يهدي الأهلي هدفا مبكرا من خطأ دفاعي

نجح النادي الأهلي في احراز هدف التقدم علي الوداد المغربي من بداية الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وجاء هدف الاهلي من خطأ فادح من دفاع الوداد المغربي ليتسغل محمد مجدي قفشة الخطئ لينتطلق بسرعته من وسط الملعب ليتوغل وحيدا ليسددها يإتقان فتسكن الشباك . وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالاتي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - ايمن أشرف - ياسر ابراهيم - على معلول خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه - جونيرو اجاي الهجوم: مجدي اقفشه - حسين الشحات - مروان محسن

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