مفيش استقبال خاص لـ محمد صلاح.. محمد بركات: الأجهزة الفنية للمنتخبات متعاونة في انضمام اللاعبين

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر تعاون جميع الأجهزة الفنية للمنتخبات في الفترة القادمة للتنسيق بينهم لاقامة معسكرات ومواجهات ودية ، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أبدى تعاونه الكامل مع المنتخب الأول بشأن اللاعبين.
جاء ذلك على هامش اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم السبت ، مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وبحضور حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وشوقي غريب وربيع يس المدير الفني لمنتخب الشباب.
وبحث اللقاء الاستعدادات المتعلقة بالمنتخبات الثلاثة، والمعكسرات التدريبية المحددة لهم استعدادًا للمباريات الودية المقبلة، ومختلف المنافسات، فضلًا عن مناقشة رؤية اتحاد الكرة بشأن المنتخبات الثلاثة الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي تقديم كل الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في مشوارها بمختلف المنافسات، مطالبًا بالمساندة والمؤازرة من الجميع للمنتخبات الوطنية الثلاثة في الفترة الراهنة تحقيقًا للأهداف المرجوة من كل جهاز فني يعقب ذلك مرحلة التقييم.
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات الوطنية لكرة القدم الفترة المقبلة، والتغلب على كافة التحديات وتحقيق الفوز في مبارياتهم، وإدخال السعادة على المصريين.
وأوضح عمرو الجنايني اهتمام اتحاد الكرة بتنفيذ كافة مطالب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وتهيئة المناخ المناسب لهم؛ لتحقيق الإنجازات لكرة القدم المصرية، مقدمًا الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للاتحاد بغية تطوير كرة القدم المصرية.
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