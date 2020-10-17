مفيش استقبال خاص لـ محمد صلاح.. محمد بركات: الأجهزة الفنية للمنتخبات متعاونة في انضمام اللاعبين

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر تعاون جميع الأجهزة الفنية للمنتخبات في الفترة القادمة للتنسيق بينهم لاقامة معسكرات ومواجهات ودية ، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب أبدى تعاونه الكامل مع المنتخب الأول بشأن اللاعبين.

وبسؤاله عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي ووجود نيه لترتيب استقبال خاص له في المعسكر القادم ، نفى ذلك تماما مؤكدا أن جميع المحترفين لهم نفس الترتيبات استقبال مميزة.

جاء ذلك على هامش اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم السبت ، مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وبحضور حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وشوقي غريب وربيع يس المدير الفني لمنتخب الشباب.