نور الشربينى تتصدر التصنيف العالمي بعد تتويجها ببطولة مصر الدولية للإسكواش

توجت نور الشربينى المصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش ببطولة CIB مصر الدولية، والتى تستضيفها أهرامات الجيزة، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى.

وفازت الشربينى بثلاثة أشواط مقابل نظيفة على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا للسيدات، فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-9, 11-6.

بهذه النتيجة تستعيد البطلة المصرية صدارة التصنيف العالمى للاسكواش التى فقدتها فى ديسمبر 2018، لصالح البطلة المعتزلة رنيم الوليلى، عندما ودعت بطولة هونج كونج من ربع النهائى، قبل أن تستعيد الصدارة بعد 23 شهرًا متتاليًا.