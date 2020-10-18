رفع لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، والجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر، قبيل مران اليوم، لافتة، تحمل صورة الناشئ محمد وليد لاعب فريق المصري تحت 13 عاما.
وكان اللاعب محمد وليد ناشئ الفريق قد أجرى قبل أيام عملية جراحية في قدمه.
وطرح الفكرة وتبناها اسلام صلاح، كابتن فريق المصري، كان صاحب الفكرة التي رحب بها الجميع داخل الفريق؛ للشد من أزر اللاعب الناشئ الذي كان قد تلقى زيارة من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع والذي نقل للاعب تحية مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعبو المصري يؤازرون الناشئ محمد وليد بعد إجرائه عملية جراحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.