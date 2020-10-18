لاعبو المصري يؤازرون الناشئ محمد وليد بعد إجرائه عملية جراحية

رفع لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، والجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر، قبيل مران اليوم، لافتة، تحمل صورة الناشئ محمد وليد لاعب فريق المصري تحت 13 عاما.

وكان اللاعب محمد وليد ناشئ الفريق قد أجرى قبل أيام عملية جراحية في قدمه.

وطرح الفكرة وتبناها اسلام صلاح، كابتن فريق المصري، كان صاحب الفكرة التي رحب بها الجميع داخل الفريق؛ للشد من أزر اللاعب الناشئ الذي كان قد تلقى زيارة من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع والذي نقل للاعب تحية مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية.