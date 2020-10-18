أحمد حسن بعد فوز الأهلي علي الوداد المغربي: كنتم في الموعد رجال

حرص احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق علي تهنئة النادي الأهلي بعد تغلبه على مضيفه الوداد المغربي بنتيجة 0/2، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكتب عميد لاعبي العالم عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"‏‏: حضرت شخصية الأهلي ببصمات موسيماني في وجود عدالة تحكيمية فجاءت النتيجة الرائعة.. برافو كتيبة الأهلي كنتم في الموعد رجال وننتظر أن يفوز الزمالك أمام الرجاء لتكون البطولة مصرية بإذن الله.

سجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في الدقيقة 4، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء من بديع أووك لاعب الوداد في الدقيقة 44.

وستقام مباراة العودة بين الأهلي ونظيره الوداد، يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.