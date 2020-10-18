موسيماني: الأهلي حقق فوزا مهما في المغرب.. وتمنيت تسجيل المزيد من الأهداف

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على الوداد المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء ‏اليوم على استاد محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

قال موسيماني عقب المباراة إن الفريق خاض مباراة صعبة أمام الوداد، الذي حاول العودة ‏إلى المباراة بعد تأخره بهدفين، ولكن لاعبي الفريق قدموا مباراة قوية على مستوى الدفاع ‏والوسط، وحافظوا على تقدم الفريق على مدار شوطي المباراة.‏

وأضاف المدير الفني للأهلي: «حصلنا على فرصة لتسجيل هدف مبكر من خطأ دفاعي للوداد، ‏واغتنمنا الفرصة ونجحنا في تسجيل هدف التقدم عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة ‏الرابعة».‏ وأشاد الجنوب إفريقي بالحارس محمد الشناوي بعد تصديه لضربة جزاء للوداد، كما أشاد ‏بلاعبي الوسط والدفاع.‏

وأوضح موسيماني أن الأهلي خاض المباراة وفقا للخطة الفنية التي تم وضعها من جانب ‏الجهاز الفني قبل المباراة، وكان الفريق بإمكانه أن يضيف أكثر من هدف، بعد الفرص التي أتيحت للاعبين في منطقة جزاء الوداد.‏

وقال موسيماني إن سعادته كانت ستتضاعف في حالة تسجيل المزيد من الأهداف، وكان بإمكان ‏الفريق أن يحقق ذلك، ولكن في النهاية حقق الأهلي الفوز بهدفين وهناك مباراة عودة في ‏القاهرة لا بد أن نستعد لها جيدا.‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي قدم مباراة قوية، ووجه الشكر ‏لجميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة.‏

وضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.