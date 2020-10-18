قنديل: الأهلى قدم مباراة كبيرة أمام الوداد.. ويتبقى الحسم في القاهرة

وقال قنديل في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، علي "قناة النهار": "الأهلي أنهي الشوط الأول من نصف نهائي افريقيا بنجاح، ويتبقي شوط ثان في القاهرة، الجمعة المقبل، ونتمني الوصول إلي النهائي، وحصد اللقب، لاسعاد الجماهير المتعطشة للفوز بدوري أبطال افريقيا".
وأشاد قنديل بلاعبي الأهلي الذين ظهورا بمتسوي متميز في مواجهة اليوم، وكانوا علي قدر المسؤولية.
وانتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.
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