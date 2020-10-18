التاسعة في طريقها للجزيرة.. حسام حسن يهنئ الأهلي وجماهيره بالفوز على الوداد المغربي

حرص حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري علي تهنئة النادي الأهلي بعد تغلبه على مضيفه الوداد المغربي بنتيجة 0/2، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وكتب حسام حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ألف مبروك الفوز للنادي الأهلي وجماهيره التاسعه في طريقها للجزيره ????♥️".
سجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في الدقيقة 4، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء من بديع أووك لاعب الوداد في الدقيقة 44.
وستقام مباراة العودة بين الأهلي ونظيره الوداد، يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.
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