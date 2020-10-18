الصحف المغربية بعد فوز الأحمر.. لعنة الفراعة تصيب الوداد.. والأهلي يقترب من النهائي

انتهت مباراة الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا. وجاءت عناوين الصحف المغربية بعد هزيمة الوداد كالتالي: عنونت جريدة المنتخب بعنوان:"عصبة أبطال إفريقيا "لعنة الفراعنة" تصيب الوداد أمام الأهلي!". وجاء عنوان موقع ٣٦٠ سبورت:"الأهلي يسقط الوداد ويقترب من نهائي دوري الأبطال". وكتبت البطولة عنوان:"الوداد يتعثر أمام الأهلي ذهابا على أرضه ويعقد من مأموريته إيابا".

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