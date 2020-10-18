فايلر يوجه رسالة خاصة لموسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

حرص فاير المدير الفني السابق للأهلي علي توجية رسالة لموسيماني المدير الحالي للفريق بعد تغلبه على مضيفه الوداد المغربي بنتيجة 0/2، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ونشر فاير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"‏‏‏ صورة مع موسيماني وعلق قائلًا "yeeeeees ????

bravo @therealpitsomosemane"



وسجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في الدقيقة 4، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء من بديع أووك لاعب الوداد في الدقيقة 44.



وستقام مباراة العودة بين الأهلي ونظيره الوداد، يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.