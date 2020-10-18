بعد الخسارة من الأهلي.. مدرب الوداد: لن نستسلم في القاهرة

وقال جاموندي في تصريحات بعد المباراة:" واجهنا ظروفا صعبة، لم نلعب لعبنا وأجبرت على لاعبين أو 3 رغم أنفي، الإرهاق يلازمنا.. لعبنا كثيرًا الفترة الماضية."
وأضاف:" كنا نلعب بشكل جيد في الشوط الأول حتى جاء الهدف الأول من خطأ، لن نستسلم."
واختتم كلامه قائلًا:" لدينا مباراة العودة في القاهرة، لدينا أمل في التأهل للنهائي ولن نستسلم أبدًا."
وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.
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