الرياضة

سيد عبد الحفيظ: حققنا نتيجة جيدة بالمغرب.. والحسم بالقاهرة في مباراة صعبة

0 نشر
0 تبليغ

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه خاض مباراة قتالية على مدار الـ90 دقيقة واستحق من خلالها الفوز على الوداد المغربي. 

وأضاف عبد الحفيظ: «الوداد من الفرق الكبيرة في القارة الإفريقية والفوز بهذه النتيجة أمر مميز، ولكن يجب ألا نعتمد على نتيجة هذه المباراة ونقف أمامها».

واكمل عبد الحفيظ حديثه: «أمامنا 24 ساعة، وبعدها سنغلق التفكير في هذه المباراة، ونبدأ الاستعداد لمواجهة العودة يوم 23 من الشهر الجاري». 

وأشار مدير الكرة: «أنهينا الشوط الأول من نصف النهائي في المغرب، والحسم سيكون بالقاهرة في مباراة صعبة، ولهذا لا يجب أن نعتمد على نتيجة الذهاب سواء للاعبين أو الجهاز الفني، لأن الصعود سيحسم في القاهرة». 

وكان الأهلي فاز على مضيفه الوداد المغربي بهدفين نظيفين، أحرزهما أفشة وعلي معلول، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيد عبد الحفيظ: حققنا نتيجة جيدة بالمغرب.. والحسم بالقاهرة في مباراة صعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا