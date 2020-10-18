أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه خاض مباراة قتالية على مدار الـ90 دقيقة واستحق من خلالها الفوز على الوداد المغربي.
وأضاف عبد الحفيظ: «الوداد من الفرق الكبيرة في القارة الإفريقية والفوز بهذه النتيجة أمر مميز، ولكن يجب ألا نعتمد على نتيجة هذه المباراة ونقف أمامها».
واكمل عبد الحفيظ حديثه: «أمامنا 24 ساعة، وبعدها سنغلق التفكير في هذه المباراة، ونبدأ الاستعداد لمواجهة العودة يوم 23 من الشهر الجاري».
وأشار مدير الكرة: «أنهينا الشوط الأول من نصف النهائي في المغرب، والحسم سيكون بالقاهرة في مباراة صعبة، ولهذا لا يجب أن نعتمد على نتيجة الذهاب سواء للاعبين أو الجهاز الفني، لأن الصعود سيحسم في القاهرة».
وكان الأهلي فاز على مضيفه الوداد المغربي بهدفين نظيفين، أحرزهما أفشة وعلي معلول، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيد عبد الحفيظ: حققنا نتيجة جيدة بالمغرب.. والحسم بالقاهرة في مباراة صعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.