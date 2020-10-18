حسام البدري: مصطفى محمد في حساباتي ويحتاج للتطوير ‏

قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إن مصطفى محمد ‏مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك لاعب جيد ومميز.‏

وأضاف البدري في تصريحات لمراسل "قناة الزمالك":"مصطفى محمد لاعب ‏مميز، ولكن مثلما قلت إنه يحتاج فقط للتطوير".‏

وأوضح:"مصطفى يمتلك إمكانيات مميزة وعليه استغلالها بشكل أكبر".‏

وأنهى تصريحاته: "ليس معنى حديثي عن ضرورة تطوير اللاعب أنه ‏خارج حساباتي، على النقيض مهاجم الزمالك ضمن حساباتي"‏

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، اليوم الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، أمس " السبت" ، اجتماعًا مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، وربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب .

وقال البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إن الهدف الأساسي من الاجتماع التنسيق للمرحلة المقبلة و أهميتها، و التأكد من جاهزية الفريق في الفترة القادمة في ظل الصعوبات التي عايشها .