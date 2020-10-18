طارق سليمان: محمد الشناوي تعامل بذكاء مع ركلة جزاء الوداد.. فيديو

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، إن محمد الشناوي يقدم مستوى متميزا مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

وأضاف طارق سليمان، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة على قناة دوت الخليج، أن ركلة الجزاء التى حصل عليها الوداد غير صحيحة، لكن محمد الشناوي تعامل معها بذكاء شديد، مشددا على أن إصرار الحكم سيكازوي على احتساب ركلة جزاء الوداد يثير الشكوك .

وأتم: "الشناوي لا يتعجل في التحرك خلال تسديد ركلات الجزاء، وتصديه لركلة الجزاء تسبب في إحباط لاعبي الوداد".