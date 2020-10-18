خاص.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد الفوز علي الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وهنأ محمود الخطيب، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في المغرب، اللاعبين والجهاز الفني عقب الفوز المستحق على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، الذي أقيم مساء اليوم على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين، والانضباط الفني والسلوكي، والروح العالية، والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة، كان الأفضل فيها من كافة الوجوه.
وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة عناصر منظومة الفريق على استكمال المشوار في لقاء العودة، والتأهل للمباراة النهائية، وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.
وشدد على أن لاعبي الأهلي عليهم مسئولية كبيرة، ويدركون أن الجولة لم تحسم بعد، وهناك مباراة الإياب، ولا بد من التركيز والاستعداد الجيد، لحسم تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي.
وقال الخطيب للاعبين نصًا:" الشوط الأول انتهى .. أمامنا شوط ثان في القاهرة الجمعة المقبل..لن نحتفل سوي بعد التأهل للنهائي ".
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