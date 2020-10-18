يجهز مفاجأة سارة .. مرتضى منصور يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء

أجرى مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك اتصالا هاتفيًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال اجتماعهم في مقر فندق الإقامة بالمغرب في حضور إسماعيل يوسف عضو المجلس، القائم بأعمال أمين الصندوق ورئيس البعثة في المغرب وبحضور أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، طالبهم خلاله بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.
وتحدث مرتضى منصور خلال مكبر الصوت للاعبين، مؤكدا ثقته فيهم على تخطي عقبة الرجاء في مواجهة الأحد، وأن مجلس الإدارة يقف بكل قوة خلف اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق حلم ملايين الجماهير الزملكاوية، وشدد منصور على أنه يجهز مفاجأة سارة للاعبين في حالة الفوز .
ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي مساء غد الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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