عبدالحليم علي يدعم مصطفى محمد قبل مواجهة الزمالك والرجاء

وجه عبدالحليم علي، لاعب الزمالك السابق، رسالة دعم ومساندة ‏لمصطفى محمد، مهاجم الفريق الحالي.‏

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة" الزمالك":" أتمنى لمصطفى محمد التوفيق، هو لاعب مجتهد ‏ومهاجم مميز ولديه قدرات فنية كبيرة".‏

وتمنى عبدالحليم تسجيل مصطفى محمد هدفًا في شباك الرجاء المغربي في ‏لقاء الأحد بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

كما طالب العندليب، مصطفى محمد بضرورة استغلال أنصاف الفرص ‏والتركيز من أجل هز شباك الفريق المغربي.‏

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، غدا الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص اللاعب الدولي فرجاني ساسي ونجم وسط منتخب تونس والزمالك علي توجيه رساله قوية لفريقه قبل موقعه الرجاء البيضاوي المقرر لها غدا .