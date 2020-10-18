وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة" الزمالك":" أتمنى لمصطفى محمد التوفيق، هو لاعب مجتهد ومهاجم مميز ولديه قدرات فنية كبيرة".
كما طالب العندليب، مصطفى محمد بضرورة استغلال أنصاف الفرص والتركيز من أجل هز شباك الفريق المغربي.
ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء المغربي، غدا الاحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص اللاعب الدولي فرجاني ساسي ونجم وسط منتخب تونس والزمالك علي توجيه رساله قوية لفريقه قبل موقعه الرجاء البيضاوي المقرر لها غدا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالحليم علي يدعم مصطفى محمد قبل مواجهة الزمالك والرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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