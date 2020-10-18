مدرب سيراميكا: اشتغلنا على الجانب النفسي ووجدت دعما من الإدارة.. فيديو

قال هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثا للدورى الممتاز، إن فريقه يستحق الإنجاز الذى تحقق بالصعود لدورى الأضواء والشهرة.

وأضاف هيثم شعبان ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة على قناة دوت الخليج، :" حرصنا على عمل احلال وتجديد بصفوف الفريق مع بداية الموسم، والتوفيق كان حليفنا في اختيارات اللاعبين ".

وواصل: "اعتمدت على تهيئة الجانب النفسي عند اللاعبين، وطالبتهم بتقديم انطلاقة قوية فى الدور الثاني، بعد أن أنهينا الدور الأول بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسينا".

وأردف: الموسم كان صعبا للغاية، خاصة مع فريقي الداخلية وبتروجت بعد التعاقد مع هشام زكريا، وعلاء عبدالعال، ولكننا استطعنا تحقيق نتائج مميزة واستغلال تراجع مستوي منافسينا".

وتابع :" بالطبع حصل هبوط في مستوى الفريق، بسبب كثرة الإصابات و لكن نجحنا في العودة مرة أخرى واللاعبون كانوا على قدر المسئولية، والدعم ظل متواصلا من جانب إدارة النادي، حتى اللحظات الأخيرة، والحمد لله نجحنا في تحقيق الصعود للدوري الممتاز".

وأكد:" هدفى كان الصعود للممتاز، ولكنها الآن أصبحت خطوة مهمة، وحجم منظومة سيراميكا كليوباترا تستحق التواجد بالمربع الذهبي بالدورى الممتاز، والمرحلة المقبلة ستشهد وضع استراتيجيات للفترة المقبلة».

وعن صعوبات الممتاز قال: "اللعب بالأضواء أسهل من القسم الثاني، النقاط بالممتاز من الممكن تعويضها، أما المنافسة بالمظاليم صعبة ولا تحتمل الخسارة".