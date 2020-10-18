صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم إلي النادي الأهلي أن سبب تأخر انضمامه للقلعة الحمراء كان بسبب رغبته في الاحتراف .
وتابع:" أنا أهلاوي وكل عائلتي أهلاوية ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاهر محمد طاهر: أنا وعائلتي أهلاوية .. وصلاح والنني لمعوا قطاع الناشئين في المقاولون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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