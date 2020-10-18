الرياضة

طاهر محمد طاهر: أنا وعائلتي أهلاوية .. وصلاح والنني لمعوا قطاع الناشئين في المقاولون

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صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم إلي النادي الأهلي أن سبب تأخر انضمامه للقلعة الحمراء كان بسبب رغبته في الاحتراف .


وأضاف طاهر محمد طاهر في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"،  أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي هو من تواصل معه من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

وتابع:" أنا أهلاوي وكل عائلتي أهلاوية ".

واوصل: محمد صلاح ومحمد النني هم من لمعوا قطاع الناشئين في المقاولون وجعلوه محط أنظار الجميع ويرون أن قادر على تخريج لاعبين بامكانيات الثنائي.
وأتم: مضيت أول عقد مع المقاولون في سن 15 سنة مع محمد رضوان والهدف الرئيسي في المقاولون في بداية أي موسم هو الوصول للمربع الذهبي وهو ما تحقق في الموسم الحالي مع عماد النحاس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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