رفع علم مصر .. أحمد السيسي بطل الكارتينج يتحدث عن نجاحاته في بطولة العالم بإيطاليا

قال الطفل أحمد الشريف السيسي لاعب الكارتينج، إنه حصل على المركز الثاني عشر في بطولة العالم للهواة، وكان أصغر لاعب في البطولة يرفع علم بلده مصر في إيطاليا، مؤكدا أنه يركز جيدا في الفترة القادمة من أجل تحقيق نتائج أعلي ومراكز متقدمة في البطولات القادمة.
وأضاف أحمد: "لعبة الكارتينج لها أساسيات معينة، وتعتمد علي تدريبات شاقة ومعي مدربي من أفضل مدربي اللعبة علي مستوي العالم وهو بحريني الجنسية، ويقوم بدورة معي علي أكمل وجه من أجل تحقيق الإستفادة القصوي، وبالرغم من أنني صغير السن في عامي ال12 إلا أني أسير بخطي ثابتة من أجل تقديم مراكز متقدمة، ولعبة الكارتينج هي لعبة من العربيات ولكن لها نوع خاص في اللعب".
وتابع: "لعبة الكارتينج تحتاج أن يكون هناك قدرة مالية كبيرة للاعب، لأنها لها تكلفة كبيرة للغاية، ويجب على اللاعب أن يكون ميسور ماديا من أجل تحقيق نجاحات حتي يحصل علي راعي خاص يكون للاعب راعيا له في جميع البطولات، وعندما كنت في البحرين تقابلت مع مدربين كبار وأرادو أن أتواجد لمدة 8 أشهر لخوض تجربة التدريب معهم".
واختتم: "خلال رحلات أسرتي إلى البحرين منذ أن كنت في عامي السابع، كانت أسرتي تزور حلبة البحرين الدولية للإستمتاع بقيادة السيارات على سبيل الترفيه، وكانت أول أن أخوض هذه المغامرة في 06/06/2015 قبل أن أكمل عامي الثامن، والتي استمرت لمدة عام تقريبا، وأنا من كنت أحث اسرته على الذهاب إلى البحرين لشغفي بركوب سيارات الكارتينج تقريبا مرة كل شهر في ذلك الوقت".
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