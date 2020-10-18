مختار مختار: ركلة الجزاء أنقذت الشناوي.. وقفشة الأفضل أمام الوداد

أشاد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي بأداء لاعبي النادي الأهلي امام الوداد المغربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز النادي الأهلي بثنائية نظيفة ، وسجل محمد مجدي قفشة هدف التقدم في الدقائق الأولى من المباراة ، ثم سجل الفريق هدف التعزيز عن طريق علي معلول من ضربة جزاء بعدما تحصل عليها النيجيري جونيور أجايي.

وقال مختار عبر مداخلة هاتفية على قناة أون تايم سبورتس : "اللقاء كان من جانب الأهلي فقط من بدايته وحتى نهاية المباراة، الأهلي أدى مباراة العمر، الشكل كان جيدا واللاعبون جميعهم كانوا نجوم وأبدعوا في الأداء".

وتابع: "محمد مجدي أفشة كان رائعًا ويعد هو اللاعب الأفضل في المباراة ، وأنا كنت حزين من ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد الأهلي لأن محمد الشناوي لم يلمس اللاعب، وربنا سيعطيه خيرا كبيرا، لأن ما قدمه هذا الموسم استثناء في حياته الكروية". وتابع: "هذا الخطأ كان سيقلل بعض الشيء مما فعله الشناوي هذا الموسم ولكن ربنا وفقه في الحفاظ على شباكه وتصدى للركلة". واختتم: "بهذا الشكل والأداء علينا أن نفرح بنسبة تصل لأكثر من 80% تأهلنا، ولكن حسابات العودة ستكون مختلفة لأن الكرة متقلبه خاصة لو دخل الأهلي المباراة المقبلة وهو يشعر أنه ضمن التأهل".

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة القادم على إستاد القاهرة ، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.