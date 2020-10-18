ياسر إبراهيم وبادجي يخضعان لاختبار المنشطات بعد مباراة الوداد

خضع ياسر إبراهيم وأليو بادجي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لاختبار المنشطات عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي.
وتتوجه بعثة الأهلي من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء إلى المطار مباشرة في طريقها إلى القاهرة، من أجل الاستعداد لمواجهة الإياب يوم 23 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة.
ووضع الأهلي المصري قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.
كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.
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