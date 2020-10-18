أسهل من الرجاء.. أحمد بلال: أتمنى الأهلي يواجه الزمالك في نهائي إفريقيا

وفاز النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي بثنائية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
وقال أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية : " مواجهة النادي الأهلي للزمالك أسهل من مواجهة نادي الرجاء المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".
وتابع : " لا أقصد التقليل من نادي الزمالك على الإطلاق ، بالعكس الفريق الأبيض جيد خلال الفترة الماضية".
واختتم : " لكن فريق الرجاء مكتمل الصفوف ومنظم دفاعيًا وهجوميًا ، فالرجاء قبل توقف النشاط الكروي بسبب كورونا كان أفضل الفرق الأربعة المتواجدة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي غداّ الأحد على ملعب محمد الخامس ، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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