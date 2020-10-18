أسهل من الرجاء.. أحمد بلال: أتمنى الأهلي يواجه الزمالك في نهائي إفريقيا

أكد أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق أن مواجهة الفريق الأحمر لنادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا أسهل من مواجهته للرجاء المغربي حال التأهل.

وفاز النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي بثنائية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وقال أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية : " مواجهة النادي الأهلي للزمالك أسهل من مواجهة نادي الرجاء المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع : " لا أقصد التقليل من نادي الزمالك على الإطلاق ، بالعكس الفريق الأبيض جيد خلال الفترة الماضية".

واختتم : " لكن فريق الرجاء مكتمل الصفوف ومنظم دفاعيًا وهجوميًا ، فالرجاء قبل توقف النشاط الكروي بسبب كورونا كان أفضل الفرق الأربعة المتواجدة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي غداّ الأحد على ملعب محمد الخامس ، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.