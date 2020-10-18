فتحي مبروك: موسيماني حقق شيئا نادرا مع الأهلي أمام الوداد

أكد فتحي مبروك المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن الفريق كان يستحق الفوز عن جدارة في المباراة التي جمعته اليوم مع نادي الوداد في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فتحي مبروك عبر تصريحات تليفزيونية: "النادي الأهلي استحق الفوز ، وهذه أول مرة اشاهد بها الوداد بهذه الطريقة ، حيث افتقدوا للاوح والجاهزية ".

وتابع : "الأهلي كان يستحق الفوز وكان الأفضل في كل شىء واللاعبين لديهم روح البطولة، الأهلي كان يمكنه الفوز على الوداد بنتيجة كبيرة".

وواصل: "الأهلي كان يمتلك العناصر القادرة على اللعب بأسلوب الضغط، وهذا ظهر في الهدف الأول للفريق ، ولم يظهر الوداد بأي كرة خطيرة سواء ضربة الجزاء المشكوك في صحتها".

وأضاف : " شهادة تحسب لموسيماني هو الفوز خارج ارضه وهو شئ نادر غير معتاد عليه بالفريق الفترة الأخيرة".

وأختتم : " في ظل هذا الأداء لنادي الوداد المغربي وهذه النتيجة، الأهلي يستطيع في مصر أن يحقق نتيجة أعلى من ذلك بكثير".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.