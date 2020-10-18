هينيم أفريقيا من المغرب.. رسائل شكر من الأهلاوية لـ موسيماني

تصدر موسيمانى موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز الاهلى على الوداد المغربى بهدفين دون مقابل.

وانتهت أحداث المباراة بين الأهلي والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد محمد الخامس، ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال افريقيا.

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وجاءت تعليقات جماهير الاهلى لـ موسيمانى: ‫#موسيماني‬ شبيه ‫#جوزيه‬ جرئ مش بيخاف عنده طموح طريقة لعبه وتغيراته مش تقليديه ويمكن يزيد عن جوزيه أن جوزيه كان معاه لعيبه زي تريكه وبركات ومتعب وده معاه قفشه واجاي ومروان يعني فرق كبير موسيماني قادر ينيم افريقيا من المغرب ويكتب تاريخ جديد للأهلي وله

شكر مستر موسيماني وننتظر منك الكثير

كل الدعم ليك يا موسيماني ولجهازك الفني واحنا معاك في ضهرك دايما واحنا معاك

الاب العظيم

شكرا مستر ‫#موسيماني‬ بقالنا كتير اوي مشوفناش الاهلي بالقوة دي خارج الارض ف افريقيا

شكر خاص لمستر ‫#موسيماني‬ فقد اثبت انه مدرب قدير وخبير واري فيه مستر ‫#جوزيه‬ لكن بالوجه الاسمر

كنا بنفوز قبل كده كتير لكن مكناش سعداء بالفوز

انت أسعدتنا انهارده والله أدائا وفنيا وبدنيا

‫#موسيماني‬

وأوضح بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر أن الأهلي خاض المباراة وفقا للخطة الفنية التي تم وضعها من جانب ‏الجهاز الفني قبل المباراة، وكان الفريق بإمكانه أن يضيف أكثر من هدف، بعد الفرص التي أتيحت للاعبين في منطقة جزاء الوداد.‏

وقال موسيماني إن سعادته كانت ستتضاعف في حالة تسجيل المزيد من الأهداف، وكان بإمكان ‏الفريق أن يحقق ذلك، ولكن في النهاية حقق الأهلي الفوز بهدفين وهناك مباراة عودة في ‏القاهرة لا بد أن نستعد لها جيدا.‏

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي قدم مباراة قوية، ووجه الشكر ‏لجميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة.‏

ووضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كان الأهلي الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص، في الوقت الذي عانى خلاله الوداد من الغيابات العديدة التي ضربت صفوفه قبل المواجهة.