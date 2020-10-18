عماد متعب: موسيماني مبيألفش زي فايلر

وفاز النادي الأهلي على نادي الوداد بثنائية قفشة ومعلول ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال متعب في تصريحات عبر أون تايم سبورتس : " أحب موسيماني على المستوى الشخصي ، فهو مدرب يلعب كرة جميلة وتمنيت تدريبه للأهلي قبل مجيئه ".
وتابع : " النادي الأهلي يقدم أداء جيد مع موسيماني حيث يمتاز بالضغط ولعب كرة جميلة ".
وأضاف : " موسيماني مدرب محترف مبيألفش مثل فايلر المدرب السابق للفريق الأحمر حيث كان الأخير يهدر أول 45 دقيقة من المباراة وكان لا يضغط ، وكان يشرك بقفشة كجناح".
وأردف : " أتوقع أن يقدم النادي الأهلي أداءًا أفضل مع موسيماني الموسم القادم.. وأتمنى فوز الزمالك على الرجاء اليوم ، كي يكون نهائي مصري خالص ".
ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي اليوم على ملعب محمد الخامس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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