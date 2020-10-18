عماد متعب: موسيماني مبيألفش زي فايلر

أشاد عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، عقب الفوز بمباراة الوداد المغربي.

وفاز النادي الأهلي على نادي الوداد بثنائية قفشة ومعلول ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال متعب في تصريحات عبر أون تايم سبورتس : " أحب موسيماني على المستوى الشخصي ، فهو مدرب يلعب كرة جميلة وتمنيت تدريبه للأهلي قبل مجيئه ".

وتابع : " النادي الأهلي يقدم أداء جيد مع موسيماني حيث يمتاز بالضغط ولعب كرة جميلة ".

وأضاف : " موسيماني مدرب محترف مبيألفش مثل فايلر المدرب السابق للفريق الأحمر حيث كان الأخير يهدر أول 45 دقيقة من المباراة وكان لا يضغط ، وكان يشرك بقفشة كجناح".

وأردف : " أتوقع أن يقدم النادي الأهلي أداءًا أفضل مع موسيماني الموسم القادم.. وأتمنى فوز الزمالك على الرجاء اليوم ، كي يكون نهائي مصري خالص ".

ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي اليوم على ملعب محمد الخامس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.