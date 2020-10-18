طاهر محمد طاهر: فضلت الأهلي عن الدوري الإسباني.. وأرفض تشبيهي بـ محمد صلاح

وقال طاهر في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس : " سعيد للغاية بفوز النادي الأهلي على الوداد وإن شاء الله سنصعد للنهائي ".
وتابع : " موسيماني مدرب كبير ووظف اللاعبين بشكل جيد وبشكل رائع ".
وأضاف عن مفاوضات الأهلي : "كانت ستتم منذ سنوات ، كنت أريد الإنضمام إلى الدوري الإسباني أو الإيطالي ، لكن مع التغييرات التي حدثت في الفترة الأخيرة بسبب كورونا ، قررت التفكير بعقلانية وأخترت النادي الأهلي ".
وعن تشبيهه بمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي واصل : " أرفض ذلك فنيًا ، بالتأكيد اتمنى الوصول لمستواه لكن لكل لاعب طريقته الخاصة ".
ومن المنتظر أن ينتقل طاهر إلى الأهلي مع بداية الموسم المقبل قادمًا من نادي المقاولون العرب بعقد يمتد لخمس سنوات.
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