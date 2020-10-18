بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول هدفا في مرمى نادي إيفرتون ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس ، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وسجل محمد صلاح هدفه ال 100 منذ انضمامه إلى نادي ليفربول في صيف 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي

ويستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :.

- كالفريت لوين مهاجم إيفرتون 7 أهداف

- محمد صلاح جناح ليفربول 6 أهداف

- سون هيونج مين جناح توتنهام 6 أهداف

- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي 5 أهداف

- نيل موباي مهاجم برايتون 4 أهداف

- كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل 4 أهداف

- هاري كين مهاجم توتنهام 3 أهداف