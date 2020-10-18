بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وسجل محمد صلاح هدفه ال 100 منذ انضمامه إلى نادي ليفربول في صيف 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي
ويستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :.
- كالفريت لوين مهاجم إيفرتون 7 أهداف
- محمد صلاح جناح ليفربول 6 أهداف
- سون هيونج مين جناح توتنهام 6 أهداف
- جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي 5 أهداف
- نيل موباي مهاجم برايتون 4 أهداف
- كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل 4 أهداف
- هاري كين مهاجم توتنهام 3 أهداف
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