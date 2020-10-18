مدرب برشلونة يفتح النار على التحكيم الإسباني: لعبنا مباراة خيتافي بدون ڤار

فتح رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني ، النار على التحكيم بعد مباراة أمس ، التي جمعت فريق البلوجرانا أمام خيتافي.

وخسر نادي برشلونة بهدف دون رد في إطار الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال كومان عبر مؤتمر اللقاء : " تحدثت مع مدرب خيتافي بشأن لاعبه آلان نيوم وقلت له لقد قلل من احترامي وحدثني بألفاظ سيئة ".

وتابع : " المباراة كانت صعبة للغاية ، وواجهنا سوء حظ غريب ، سواء ضياع الفرص في الشوط الأول أو ارتطام الكرة بالعارضة ".

وواصل كومان هجومه على التحكيم الإسباني : " لست متأكد لكن أعتقد كنا نلعب بدون تقنية للفيديو ( ڤار) فهناك العديد من الإنذارات والأخطاء ضد نادي خيتافي لم تحتسب ".

وأختتم : " كانت هناك أخطاء خطيرة لكن لم يتدخل بها الفار ".

وبعد ذلك الفوز يرتفع رصيد خيتافي إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف ريال مدريد الذي يواصل تشبثه بالصدارة رغم هزيمته ، بينما تجمّد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز التاسع من 4 مباريات.