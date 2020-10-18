وقال موقع le360 المغربي أن عرض أم صلال القطري أجهض أحلام نادي الرجاء بشأن شراء المهاجم حميد أحداد في الفترة القادمة.
وأشار الموقع إلى أن نادي أم صلال القطري أرسل عرضا رسميا لنادي الزمالك من أجل شراء حميد أحداد مقابل 3 ملايين دولار.
وتابع الموقع: "نادي الرجاء يريد استمرار اللاعب بالفريق لذلك قدموا عرضا لنادي الزمالك بمليون و600 ألف دولار وهو ما قوبل بالرفض من جانب مسؤولي الفريق الأبيض بسبب ضخامة العرض القطري.
كان أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك قد حذر فريق الرجاء من مشاركة اللاعب أمام الأبيض في المباراة القادمة مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود يومًا ما.
ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء المغربي اليوم ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض قطري يهدد بقاء حميد أحداد مع الزمالك.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.