اتحاد الكرة مهنئا الأهلي: نأمل أن يكون النهائي عرسا للكرة الأفريقية على أرض مصر

أجرى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالا تليفونيا ببعثة فريق النادي الأهلي بالمغرب نقل خلاله تهنئة الاتحاد المصري للاعبي الفريق وجهازهم الفني بالفوز الكبير الذي حققوه والأداء الرائع الذي قدموه أمام منافسهم فريق الوداد المغربي مساء أمس في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا.
وأبدى رئيس اتحاد الكرة عن تمنياته ودعواته هو وزملائه من أعضاء الاتحاد لفريق نادي الزمالك أن يكون التوفيق حليفه في لقائه اليوم أمام الرجاء المغربي بالمغرب في ذهاب قبل نهائي البطولة معربين عن ثقتهم في أن يكون النهائي الأفريقي عرسا للكرة الأفريقية على أرض مصر.
ويلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي اليوم، على ملعب محمد الخامس، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحقق الأهلي الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقترب بقوة من التأهل إلى نهائي البطولة.
واستطاع الأهلي أن يكسر سلسلة عدم هزيمة الوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ملعب "محمد الخامس" حيث انتصر الوداد في 21مباراة وتعادل في 4.
وكانت آخر هزيمة للوداد على ملعب "محمد الخامس" في يوليو عام 2016 على يد الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف من رأسية رامي ربيعة.
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