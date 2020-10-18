مباراة للتسلية.. أول تعليق من الكاف على هزيمة الوداد أمام الأهلي

في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقترب بقوة من التأهل إلى نهائي البطولة.

علق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ، على مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي ، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد،

ونشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك والذي يأتي به ملخص المباراة بالكامل،وعلق عليه: "مباراة للتسلية ".

وسجل أهداف النادي الأهلي محمد مجدي قفشة وعلي معلول ، كما شهدت المباراة تألق محمد الشناوي وتصديه لضربة جزاء من المغربي بديع أووك.

واستطاع الأهلي أن يكسر سلسلة عدم هزيمة الوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا في ملعب "محمد الخامس" حيث انتصر الوداد في 21مباراة وتعادل في 4. وكانت آخر هزيمة للوداد على ملعب "محمد الخامس" في يوليو عام 2016 على يد الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدف من رأسية رامي ربيعة.

ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة ، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.