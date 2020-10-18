حضن قفشة ونهاية حلم المغرب .. صحف جنوب إفريقيا تتغنى بـ موسيماني بعد فوز الأهلي على الوداد

حقق النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق، فوزًا ثمينا على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الفريق الاحمر بثنائية نظيفة، بأقدام محمد مجدي قفشة بعد خطأ فادح لمدافع الوداد استغلها صانع ألعاب الأهلي ليحزر الهدف الأول ، ثم جاء علي معلول بالهدف الثانى من ضربة جزاء تحصل عليها النيجيري جونيور أجايي.
ويستعرض دوت الخليج أبرز ماقالته الصحف الجنوب إفريقية عن موسيماني بعد هزيمته للوداد من خلال السطور التالية :.
- قائد الأهلي
" موسيماني يقود الأهلي للفوز على الوداد بنتيجة 2-0 " هكذا جاء عنوان صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية عقب هزيمة النادي الأهلي للوداد المغربي.
وسلطت الصحيفة الضوء على لقطة " حضن " قفشة لموسيماني عقب إحرازه الهدف الأول للنادي الأهلي.
- الفاينال الإفريقي
" بيتسو موسيماني يُطير بالأهلي إلى الفاينال " هكذا سلطت صحيفة " سوكر لوديوما " الضوء على فوز الأحمر على الوداد المغربي.
- قاهر الوداد
" بيتسو موسيماني يقهر الوداد ويلحق بالأهلي إلى النهائي " هكذا جاء عنوان صحيفة " كيك أوف " الجنوب إفريقية عقب فوز الأحمر على الوداد البيضاوي.
- نهاية حلم الوداد
" موسيماني ينهي حلم الوداد بالمغرب " هكذا جاء عنوان صحيفة " ذا سيتيزن" عقب هزيمة الوداد البيضاوي على يد النادي الأهلي.
ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي نطيره الوداد المغربي الجمعة القادمة ، على إستاد القاهرة ، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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