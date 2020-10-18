موسيماني يتصدر تويتر بعد الفوز على الوداد.. ومغردون: الساحر القادم من الجنوب

ودشّن عدد كبير من عشاق النادي الأهلي هاشتاج موسيماني وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، وجاءت التغريدات كالتاتي:
#الاهلي مع #موسيماني شكل تاني روح واستحواذ وضغط وتغطيه ودفاع وتحرك وبناء هجمه وكونتر اتاك مثالي وتعامل نفسي رائع وان شاء الله الأميرة في #الجزيره
رجعت الثقة لينا في الفريق قبل اللعيبة لأول مرة من زمن الواحد مطمن على الفريق
شكرا مو #موسيماني
#موسيماني
انا احساسي مش بيخوني كتير
حاسس بنسبة تتعدى ٩٠٪ البطولة للأهلي ان شاء الله
يارب تكمل على خير
صحيح لسه بدري على الحكم المكتمل الأركان لكن الشخصية واضحة في الملعب وده كنا مفتقدينه من فترة كبيرة
#موسيماني
#موسيماني
الساحر القادم من الجنوب شكرا لك
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وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.
ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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